أمين الشرقية و مدير معهد الإدارة يناقشان أوجه التعاون المشترك بين الأمانة والمعهد

سعيد العجل(صدى):

استقبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، في مكتبه صباح اليوم الأحد الموافق 18/04/1441هـ، معالي مدير معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، ومدير عام فرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية الدكتور محمد بن محمد باجنيد وبحضور عدد من منسوبي الإدارة، بحضور وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع بالأمانة المهندس مازن بن عادل بخرجي, و مدير عام الموارد البشرية الأستاذ جمال بن عبد الله السليمان.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك وخاصة فيما يتعلق بتطوير الأنظمة الإدارية، وكذلك الموارد البشرية والتدريب المستمر، بالإضافة الى الاستشارات التي يقدمها المعهد، وخاصة في مجالات العمل البلدي.

وأثنى معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، على الدور الذي يقوم به المعهد في كل ما من شأنه خدمة القطاعات الحكومية ، منوها بالتعاون والاستشارات القائمة حاليا بين الأمانة والمعهد، وكذلك الاسهامات التي قدمها المعهد للأمانة، ورحب معالي أمين المنطقة الشرقية بكل ما من شأنه تطوير العمل الإداري من خلال الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها معهد الإدارة العامة في عدد من المجالات التي تهتم بالجانب التطويري والاستشارات.

فيما قدم معالي مدير معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، شرحا عن بعض الأعمال التي بالإمكان تقديمها، خاصة فيما يتعلق بمجالات العمل البلدي والأنظمة الإدارية بشكل عام والإجراءات والاستشارات، وكذلك تطوير أداء العاملين في مجالات العمل البلدي من الناحية الادارية والوظيفية، والتي تعود بالفائدة من حيث تطوير أداء الموظفين بشكل عام.