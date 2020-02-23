  • الأحد 23

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. زوج يتهم زوجته بالنصب عليه في سيارة و100 ألف درهم

زوج يتهم زوجته بالنصب عليه في سيارة و100 ألف درهم

زوج يتهم زوجته بالنصب عليه في سيارة و100 ألف درهم
أبو ظبي(صدى):

في قضية مثيرة للجدل ، لجأ رجل إماراتي لرفع دعوى قضائية ضد زوجته تلزمها برد سيارة سجلها بإسمها ومبلغ 100 ألف درهم أودعه في حسابها على سبيل الرد .

وقال الزوج أنه أودع المبلغ في حسابها على سبيل الحفاظ عليه ، واشترى السيارة لتشتري بها حاجيات المنزل وتقوم بتوصيل الأبناء ، إلا أنه عندما طالبها بردها رفضت رغم أنه اشتراها بماله الخاص ، قائلاً أنها نصبت عليه في أمواله.

وبالفعل قضت المحكمة بإلزام الزوجة بإعادة السيارة إلى ملكية زوجها ، إلا أنها اعترضت على الحكم كونه مخالف للأوراق الثبوتية بالمرور ، ولأن السيارة “فولكس فاجن 2006 ” تعتبر هبة والهبة لا ترد .

وأيدت المحكمة الإتحادية العليا طعن الزوجة ، لكون الزوج أعطاها السيارة بإرادته وعن طيب خاطر ودون عوض ، الأمر الذي يستوجب عدم ردها له.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 94360 ] نشر منذ 22 دقيقة

مادخل ملكيتها وتحت تصرفها ، لا يحق لك المطالبة فيه ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *