زوج يتهم زوجته بالنصب عليه في سيارة و100 ألف درهم
في قضية مثيرة للجدل ، لجأ رجل إماراتي لرفع دعوى قضائية ضد زوجته تلزمها برد سيارة سجلها بإسمها ومبلغ 100 ألف درهم أودعه في حسابها على سبيل الرد .
وقال الزوج أنه أودع المبلغ في حسابها على سبيل الحفاظ عليه ، واشترى السيارة لتشتري بها حاجيات المنزل وتقوم بتوصيل الأبناء ، إلا أنه عندما طالبها بردها رفضت رغم أنه اشتراها بماله الخاص ، قائلاً أنها نصبت عليه في أمواله.
وبالفعل قضت المحكمة بإلزام الزوجة بإعادة السيارة إلى ملكية زوجها ، إلا أنها اعترضت على الحكم كونه مخالف للأوراق الثبوتية بالمرور ، ولأن السيارة “فولكس فاجن 2006 ” تعتبر هبة والهبة لا ترد .
وأيدت المحكمة الإتحادية العليا طعن الزوجة ، لكون الزوج أعطاها السيارة بإرادته وعن طيب خاطر ودون عوض ، الأمر الذي يستوجب عدم ردها له.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94360 ] نشر منذ 22 دقيقة
مادخل ملكيتها وتحت تصرفها ، لا يحق لك المطالبة فيه ..