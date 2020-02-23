مواطنة تتفاجأ بتورطها في عمليات نصب بالكويت
تحقق الجهات المختصة بالكويت في واقعة غريبة للنصب على مواطنة سعودية تم تزوير أوراق رسمية لتنصيبها رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة كويتية مقفلة واستنزاف مبالغ مالية بتوقيعاتها الوهمية .
والمثير للدهشة أن المواطنة تعيش في المملكة ولم تسافر للكويت قط ، وتبين أنه تم تزوير صحيفة الحالة الجنائية لها وتزوير توقيعها واستخراج شهادة عضوية بإسمها من وزارة التجارة منذ عم 2012 وحتى 2015 .
ومن ثم تمكنت العصابة من إستغلال اسمها في التوقيع لى 3 ميزانيات للشركة ، وقرارات مجلس الإدارة ومنح مكافآت وبدلات وعمولات بإسمها لمصلحة الغير وبتوقيعات وهمية .
ولجأت المواطنة لرفع قضية تزوير للجهات الرقابية ، ويتم التحقيق حالياً في محاولة للتوصل لشبكة محترفة في التزوير والإحتيال على البورصة الكويتية والجهات الرسمية بالكويت .
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