إنقاذ حياة معتمر بمكة المكرمة

مكة المكرمة(صدى):

تمكن فريق طبي من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، من إنقاذ حياة معتمر، وذلك بعد تدخل جراحي عاجل، حيث كان يعاني من صداع مع دوخة واضطراب بالرؤية، وبعد إجراء الفحوصات الطبية والإشعاعية اللازمة، وعمل صورة مقطعية أظهرت النتائج وجود كتلة دماغية “ورم” بقطر (5 سم) متوضعة بالفص الصدغي الأيسر والفص الجبهي الأيسر، ومحاطة بوذمة دماغية شديدة مع دفع الخط المتوسط للدماغ حوالي (1سم).

بعد ذلك قرر الفريق الطبي التدخل الجراحي العاجل، حيث تم إستئصال كامل الورم عيانياً وبدون أي مضاعفات تذكر، وتم نقل المريض للعناية المركزة لمدة يومين وبعد تحسن حالته أحيل لقسم التنويم، وهو حالياً في حالة وعي تام، وحالة الذاكرة طبيعية، والنطق طبيعي، وبدون علامات عصبية مرضية تذكر ويمارس المشي، إضافة إلى قيامه بالأكل والشرب بشكل طبيعي.