بالصور.. فتاة تتحدى متلازمة داون وتقتحم عالم الأزياء

أميرة خالد(صدى):

عند ولادة كينيدي جارسيا البالغة من العمر 15 عاماً في كولورادو سبرينغز، بولاية كولورادو الأمريكية، قال الأطباء إنها لن تعيش حياة طبيعية، لتحارب برفقة والدتها معاناتها من متلازمة داون وتوقع عقداً مع وكالة للمواهب، وستذهب قريباً إلى نيويورك وهوليوود للخضوع لبعض الاختبارات.

وأصبحت الفتاة تمثل العديد من شركات الموضة؛ فيما صارعت لوقت طويل مع اللوكيميا، واضطرت إلى إجراء عملية جراحية خطيرة لتصحيح مشكلة في العمود الفقري كان يمكن أن تتسبب في إصابتها بالشلل.

ونجحت الفتاة الصغيرة في التغلب على المرض بشجاعة، وبدأت تحضر دروساً في الرقص بعد تعافيها، وانتقلت للعمل في التمثيل وعرض الأزياء، كما ظهرت مؤخراً في إعلان تجاري.