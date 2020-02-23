«مكافأة نهاية خدمة وإجازة سنوية مدفوعة وراحة أسبوعية» للعمالة الفلبينية

خالد الظفيري(صدى):

بدأت السلطات الكويتية، توزيع العقد الجديد الموحد لاستقدام العمالة المنزلية الفلبينية، وبالتالي أصبح لا يوجد مشكلة في عملية الاستقدام.

وقال رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان، إن طلبات استقدام العمالة المنزلية الفلبينية أصبحت متوافرة من جديد في جميع مكاتب الكويت وبصورة طبيعية.

و ألزم العقد صاحب العمل بتوفير سكن مناسب مجهز بوسائل المعيشة للعامل المنزلي وإطعامه وكسوته، بما يكفل حياة مناسبة، فضلا عن علاجه وتمريضه وتسجيله في الضمان الصحي وأداء أجره بنهاية كل شهر، على ألا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بموجب ايصال تسلم موقع من العامل.

وتضمنت البنود: عدم تشغيل العامل أكثر من 12 ساعة يوميا، شريطة أن تكون 5 ساعات يعقبها راحة لا تقل عن ساعة، واستراحة ليلية 8 ساعات متواصلة، على الأقل، وراحة أسبوعية وإجازة سنوية مدفوعة الأجر.

كما منح العقد العامل أحقية مكافأة نهاية خدمة تعادل أجر شهر عن كل سنة عند انتهاء مدته، مع عدم احتفاظ صاحب العمل بأي مستندات أو وثائق أو اثباتات شخصية للعامل المنزلي، ومنع تحويل إقامته خلال مدة ضمان الطرف الأول، مع إلزام المتنازعين تسوية نزاعهم من خلال إدارة العمالة المنزلية في الهيئة العامة للقوى العاملة، على أن يكون الالتزام ببنود العقد لصاحب العمل وأفراد أسرته أيضاً.