عقد زفاف حزين لزوج يتبقى من عمره أسابيع قليلة

لندن(صدى):

احتفل البريطاني آلان بيرش، بزفافه على صديقته ديبي ماكدونو، رغم علمه أنه لن يعيش أكثر من ٣ إلى ٩ أشهر، لإصابته بنوع خطير من سرطان الفم قبل أكثر من عام.

وقرر الحبيبان الارتباط بشكل رسمي، بعد حب ١٢ عاما وإنجاب ٧ أطفال، في زفاف حضره ١٥٠ شخصا، بعد تساؤلات الأبناء المستمرة حول موعد الزواج.

وتعاطف عدد كبير مع الأسرة التي ستفقد الأب قريبا، فتلقوا خدمات مجانية من مزودي الحفلات تعاطفا معهما، إضافة إلى إنشاء صحفة على الإنترنت لجمع تبرعات لهم.

وكان الأطباء استأصلوا 90 بالمئة من لسان الزوج، ووضعوا له بديلا من جلد ساقه، حسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.