بورشه تختار إطارات هانكوك المقاومة للتدحرج لطرازها كايين

أميرة خالد(صدى):

تعمل شركة «إطارات هانكوك» المصنعة للإطارات المتميزة، على تزويد مصنع إنتاج بورشه كايين بمنتجاتها الرائدة من الإطارات فائقة الأداء «Ventus S1 evo 3 SUV».

ويلبي الإطار فائق الأداء المتطلبات العالية المحددة للسيارات الرياضية متعددة الاستعمالات «الدفع الرباعي» بشكل تام، خصوصا وأنه يساعد على أداء رياضي ثابت أثناء المناورة، ومقاومة تدحرج الإطار ومتانته.

وتم تصميم الإطارات المختلطة بمقاسات 285/40ZR21(109)XL للإطارات الأمامية و«315/35 ZR 21 (111Y) XL» للإطارات الخلفية، لاستخدامها في السيارات «الدفع الرباعي» بشكل أكبر لتضمن قدرة عالية ومرونة أثناء القيادة على سرعات عالية.