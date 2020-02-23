مدير تعليم تبوك يكرم قائد مدرسة مجمع الأمير فهد بن سلطان القسم الابتدائي

عبدالله التمامي(صدى):

كرم مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة تبوك الاستاذ/ ماجد القعير بمكتبه قائد مدرسة مجمع الأمير فهد بن سلطان القسم الابتدائي بتبوك الأستاذ/ ناصر نزال العمراني بحضور مدير إدارة الموهوبين/ الأستاذ/ علي الرميش نظير ما شاهدته المدرسة من تطور و تغير جذري في البيئة التعليمية والنمو الإيجابي على صعيد الطلاب والفصول الدراسية الجاذبة عما كانت في السابق مما ساهمت بالعطاء المثمر وتحقيق الأهداف التربوية المرجوة.

هذا وقد أثنى مدير عام تعليم تبوك الأستاذ/ ابراهيم العمري على تميز فريق المدرسة وأشار إن من واجبنا تكريمكم على ما قدمتم من إنجاز وإبداع مشهود .

من جهته أعرب قائد المدرسة الأستاذ/ناصر نزال العمراني عن شكره وتقديره لمدير تعليم تبوك ومساعده للشؤون التعليمية على هذا التكريم الغير مستغرب منهم وهم دائما داعمين للجميع وأن هذا التكريم يعتبر حافزا للعطاء في المستقبل.