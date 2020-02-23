مصرع 7 أشخاص بعد زلزال ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران

أنقرة(صدى):

لقي سبعة أشخاص مصرعهم اليوم إثر الزلزال الذي ضرب المنطقة الحدودية اليوم بين إيران وتركيا.

وأفاد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بأن ثلاثة من الضحايا أطفال، وأن هناك آخرين محاصرين تحت أنقاض مبان في جنوب شرق تركيا، مضيفًا أن الزلزال تسبب في إصابة خمسة أشخاص آخرين.

وأشار إلى انهيار نحو 1066 مبنى جراء الزلزال، بينما وصلت فرق الإنقاذ إلى القرى المتضررة.

وفي ذات السياق، ذكرت هيئة الصحافة الفرنسية إصابة 25 شخصًا في شمال غربي إيران، فيما تسبب الزلزال بأضرار مادية محدودة.