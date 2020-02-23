إبعاد وافد عربي عن دولة خليجية بسبب «فيديو مسيء»

خالد الظفيري(صدى):

قررت السلطات الأمنية في الكويت، اليوم الأحد، إبعاد وافد مصري بعد ظهوره في مقطع فيديو شمل ألفاظا مسيئة توحي أنها تستهدف الدولة؛ حيث أرفق المقطع بسيارات تجول في الكويت بشكل يوحي بأن عبارات السب والقذف الواردة موجهة ضد الكويتيين.

ونجح رجال إدارة الجرائم الإلكترونية في الكويت في تحديد هوية ناشر المقطع وتم ضبطه وتوقيفه أمس الأول، ليزعم أن الإساءة لم تكن للكويتيين وأن شخصًا صوره وهو يستمع إلى المقطع وقام ببث هذا الفيديو.