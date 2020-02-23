طرق تجنب التسمّم الغذائي أثناء الحمل

أميرة خالد(صدى):

توجد عدة طرق ونصائح يمكن من خلالها تجنب حدوث تسمم غذائي أثناء فترة الحمل؛ حيث يجب أن تحرصي على غسل يديك جيداً بماء دافئ قبل تحضير الأطعمة للطبخ، كما عليك غسلهما بعد لمس اللحوم النيئة وأية أطعمة غير مطبوخة.

ويجب غسل لوح تقطيع الطعام قبل وبعد استعماله جيداً، وتأكدي من غسل الفواكه جيداً وفركها بيديك تحت الماء قبل أكلها؛ فضلًا عن غسل الأدوات، وتخزين اللحوم النيئة جيداً، بحيث تكون مغطاة أو داخل حاوية مغلقة بإحكام.

وينبغي أن تكون درجة برودة الفريزر بين صفر و5 درجات مئوية، وعند تخزين بواقي طعام ساخن انتظري ليبرد قليلاً ثم ضعيه في البرّاد، كما لا ينبغي للحامل تناول بواقي أطعمة تم تخزينها في البرّاد أكثر من يومين.