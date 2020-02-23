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بالفيديو.. مواطنة تتسلق جبال الشفا بالطائف لهدف نبيل

بالفيديو.. مواطنة تتسلق جبال الشفا بالطائف لهدف نبيل
الطائف(صدى):

في خطوة جريئة من نوعها ، استطاعت مواطنة أن تضرب مثلاً يحتذى به في روح المثابرة والمغامرة من أجل الحفاظ على البيئة حتى وإن تعرضت للخطر .

ووثق مقطع فيديو ، تواجد بعض المتسلقين المحترفين بينهم المواطنة وقد ارتدوا ملابس الأمان أثناء التسلق كالخوذة ، وتسلقوا جبال الشفا بالطائف على ارتفاع 32 متر ، مؤكدين أنهم يهدفون إلى تنظيف البيئة وتشجيع الشباب على ممارسة تلك الرياضة في جبال المملكة بطبيعتها الجبلية الساحرة ، وفقاً للعربية نت .

الجدير بالذكر أن الشفا بتتميز بكثرة جبالها الشاهقة ومن أشهرها جبل دكا ويبعد 28كيلوا مترًا عن مدينة الطائف وجبل دكا وهو ثاني أعلى قمة في المملكة ، وتكثر الأودية بين هذه الجبال حيث تكثر فيها الأشجار وتنتشر المزارع الخضراء التي تنتج أفضل أنواع الفواكه والخضروات .


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