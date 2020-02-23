52 وظيفة شاغرة في شركة دار الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة دار الرياض للاستشارات الهندسية عن توفر 52 وظيفة شاغرة، للعمل بالشركة في مدينة الرياض ومحافظة المجمعة.

وتأتي الوظائف بمسميات: «المفتش الهيكلي، وأخصائي ضمان الجودة / مراقبة الجودة، وأخصائي الصحة والسلامة والبيئة، ومهندس كهرباء (تيار منخفض / شبكات)، ومهندس كهرباء أول (التيار المنخفض / الشبكات)، ومهندس تخطيط وجدولة، ومفتش الصحة والسلامة والبيئة، ومساح أراضي».

وتضم الوظائف أيضا مسميات: «مفتش ميكانيكي، والمفتش الكهربائي، والمفتش المعماري، ومساح الكميات، ومهندس معماري، ومهندس ميكانيكي، ومهندس كهرباء، ومهندس إنشائي، ومهندس مدني، ومهندس ميكانيكي، ومهندس كهرباء، ومهندس معماري كبير، ومهندس مدني أقدم، ومهندس إنشائي أول، ومدير المنطقة، ومدير الموقع، مهندس مواد، وكبار مهندس المناظر الطبيعية، ومنسق المشروع، ومدير الإنشاءات».

ويتم التقديم من خلال الرابط التالي من هنــــــــــا .