حقيقة وجود 244 حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة
نفت هيئة مكافحة الشائعات، وجود إصابات بفيروس كورونا داخل المملكة.
وأوضحت الهيئة عبر موقع «تويتر »، أن الفيديو المتداول عن وجود 244 إصابة بفيروس كورونا في السعودية غير صحيح، وهو ما أكدته وزارة الصحة السعودية بتاريخ 22 فبراير 2020 بعدم تسجيل أي حالة لفيروس كورونا الجديد بالمملكة.
حكيم الزمان[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 44 دقيقة
للاسف ينقصنا الوعي وثقافه الاعلام وكل ماينشر …. بلدنا مستهدف في كل شي امنه ومجتمعه ودينه ولحمته
وجميع ماينشر في وسائل التواصل غير حقيقي واخبار مفربكه … اذا لم يصدر من مصدر مسئول بقطاعات الدوله وعن طريق وسائل اعلام حكوميه فلا يصدق … بث الشائعات منتشر بكثره للاسف من الاعداء بالخارج ومتعاونيهم بالداخل … هل نرفع ثقافه المستمع بعدم تصديق مايسمع ويشاهد ولايساعدهم بنشر اخبارهم الملفقه وجعلها تموت كما هي بدون نشر ونقل واهتمام بها … وطن لانحميه لانستحق العيش فيه
حكيم الزمان[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 44 دقيقة
للاسف ينقصنا الوعي وثقافه الاعلام وكل ماينشر …. بلدنا مستهدف في كل شي امنه ومجتمعه ودينه ولحمته
وجميع ماينشر في وسائل التواصل غير حقيقي واخبار مفربكه … اذا لم يصدر من مصدر مسئول بقطاعات الدوله وعن طريق وسائل اعلام حكوميه فلا يصدق … بث الشائعات منتشر بكثره للاسف من الاعداء بالخارج ومتعاونيهم بالداخل … هل نرفع ثقافه المستمع بعدم تصديق مايسمع ويشاهد ولايساعدهم بنشر اخبارهم الملفقه وجعلها تموت كما هي بدون نشر ونقل واهتمام بها … وطن لانحميه لانستحق العيش فيه