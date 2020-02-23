حقيقة وجود 244 حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة

الرياض(صدى):

نفت هيئة مكافحة الشائعات، وجود إصابات بفيروس كورونا داخل المملكة.

وأوضحت الهيئة عبر موقع «تويتر »، أن ‏الفيديو المتداول عن وجود 244 إصابة بفيروس كورونا في السعودية غير صحيح، وهو ما أكدته وزارة الصحة السعودية بتاريخ 22 فبراير 2020 بعدم تسجيل أي حالة لفيروس ‎كورونا الجديد بالمملكة.

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