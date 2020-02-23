هنا الزاهد عن أحمد فهمي وكلبته: عائلتي المفضلة

القاهرة(صدى):

ظهر الفنان المصري أحمد فهمي مع حيوانه المفضل الكلبة “زيزى” في منزله، حيث كان يرفعها على رأسه، لتمزح معه زوجته الفنانة هنا الزاهد في التعليقات على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على إنستغرام.

وعلقت هنا الزاهد على صورة أحمد فهمي وزوجته: “عائلتي المفضلة”، فيما كان المخرج أحمد الجندي، قد أوقف تصوير فيلم “حلم سوسن” للنجم أحمد فهمى بعد تصوير 10 أيام في العمل بمدينة الإنتاج الإعلامي، بسبب انشغال الثنائي بمسلسلهما الجديد مع أكرم حسنى وهو “تيمون وبومبا” المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وحدد أحمد فهمي موعد إجرائه العملية الجراحية الثانية في المريء، ليسافر إلى العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 12 مارس المقبل على أن يجرى العملية يوم 13من نفس الشهر، ويعود إلى القاهرة في اليوم التالي مباشرة، بعدما أجرى عملية أولى في القاهرة قبل شهرين ولم تحقق النجاح الكامل.