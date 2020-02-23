«الحمضيات» تخفف أعراض سن اليأس

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة، أن الحمضيات من أهم الفواكه التي تساعد المرأة على تقليل أعراض انقطاع الدورة الشهرية، كما أن التعديلات الغذائية بتناول المزيد من الفواكه والمكسرات والخضروات على حساب الدهون والبروتين الحيواني تخفف أعراض سن اليأس.

وأوضحت الدراسة أن الحمضيات تساعد على تقليل التأثير الذي يحدث للجهاز البولي التناسلي عند الدخول في سن اليأس، وعلى الرغم من أن العلاج الهرموني لأعراض سن اليأس فعّال، إلا أنها حثّت على الاستفادة من الخيارات الغذائية في الحد من تأثير هذه الأعراض.