بالفيديو.. فضيحة على خطوط الطيران التركي: ترحيل كاميروني إلى بلاده في «بلاستيك»

أنقرة(صدى):

أقدم عاملون بالخطوط التركية، على لف مواطن كاميروني بالبلاستيك لترحيله إلى بلاده، فيما جره آخرون ليدخلوه الطائرة المغادرة من إسطنبول.

وتصدرت الفضيحة التي تشير إلى العنصرية مواقع التواصل الاجتماعي، عبر فيديو التقطه أحد الركاب، وسط استياء كبير وغضب من استمرار فضائح وممارسات العنف من النظام التركي.

وأظهر الفيديو رفض الركاب لتعرض الرجل الكاميروني إلى هذه الطريقة المهينة غير الإنسانية، وأجبروا موظفي الخطوط الجوية التركية على فكه من الشريط اللاصق.