إصابة الأطفال بـ «السمنة» حال نومهم بعد التاسعة

أميرة خالد(صدى):

أكدت دراسة علمية حديثة، أن وجود علاقة قوية بين إصابة الأطفال بالسمنة وبين النوم إلى بعد الساعة التاسعة مساءً؛ بينما النوم لفترة تتراوح بين 7 و9 ساعات تحسن نوعية الحياة والمزاج العام خاصة بالنسبة للأطفال.

وقالت الدراسة، أنه على أولياء أمور الأطفال، أن يركزوا على اتباع نظام دائم فيما يتعلق بمواعيد خلود أطفالهم للنوم؛ فيما قاست طول ووزن وحجم الخصر للأطفال من نفس الاعمار من عام لستة أعوام، وتم قياس ساعات النوم لمدة سبعة أيام متتالية لمرة واحدة سنويا طوال فترة الدراسة.

وجاءت نتائج الدراسة، لتقول أن الأطفال الذين اعتادوا النوم بعد التاسعة مساءً، كان لديهم كتلة بدنية أكبر ويعانون من زيادة فى الوزن فى نهاية فترة الدراسة، مما يعنى وجود صلة بين قلة ساعات النوم وزيادة احتمالات الإصابة بالبدانة.