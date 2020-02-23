بالصور.. ظهور بي إم دبليو الفئة الرابعة 2021

أميرة خالد(صدى):

كشفت شركة بي إم دبليو عن الفئة الرابعة الجديدة من سياراتها لعام 2021، والتي ستحصل على شبك أمامي كبير محاط بمصابيح أمامية رفيعة، وتتميز السيارة بتصميم زاوي أكثر بكثير من الطراز السابق، فيما يأتي موقع لوحة الترخيص الأمامية داخل الشبك الأمامي نفسه.

ومن المقرر أن يبدأ إنتاج بي ام دبليو الفئة الرابعة الجديدة في وقت ما من شهر نوفمبر، حيث قد تنطلق السيارة إلى الشوارع في أوائل 2021، بينما عند وصول الفئة الرابعة الجديدة، ستحصل على مجموعة واسعة من محركات البنزين والديزل بأربع وست أسطوانات، وهناك محادثات حول إصدار هجين بالقابس.