زوج يطالب بتجريد زوجته من لقب «أنثى» بعد تعرضه لـ«علقة موت»

القاهرة(صدى):

أقدمت زوجة مصرية على استغلال حب زوجها له وتلبيته لكل رغباتها، للاستيلاء على ممتلكاته ثم الاعتداء عليه وتشويه سمعته.

وقال الزوج إن زوجته التي كانت ترتدي وجها ملائكيا في البداية، انكشفت بعد أن بدأت تستولى على ممتلكاته هي وأهلها شيئا فشيئا، حتى قامت بنقلها باسمها بالكامل، وعندما طلب الطلاق أصيبت بالجنون وسلطت عليه البلطجية ثم استغلت ممارستها لإحدى الألعاب الرياضية وضربته «علقة موت».

واستكمل الزوج الحديث عن معاناته، قائلا إنه لم يتوقع أن تتحول زوجته إلى وحش يدفعه لقضاء زواجه بين أقسام الشرطة والمستشفيات ومحكمة الأسرة.

وتقدم الزوج برفع دعوى نشوز ضد زوجته، أمام إحدى محاكم الأسرة المصرية بمنطقة مصر الجديدة، مطالبا فيها بحرمانها من حقوقها الشرعية، وتجريدها من لقب أنثى، قائلا: «منها لله دمرت حياتي».