«خامنئي» يعلن مبررات غريبة وراء ضعف المشاركة بالإنتخابات في نظامه الديمقراطي !

طهران(صدى):

برر المرشد الأعلى الإيراني “علي الخامنئي ” ضعف المشاركة الشعبية في الإنتخابات البرلمانية في 21 فبراير الجاري بتأثير الإعلام الأجنبي السلبي ، زاعماً أن وسائل الإعلام الأجنبية كانت وراء عدم ثقة الشعب الإيراني في نظامه الديمقراطي !

وقال “خامنئي ” : مارست الوسائل الإعلامية الأجنبية ضخّها الإعلامي السلبي منذ عدّة أشهر وكثّفته مع اقتراب موعد الانتخابات ولم تتوانَ خلال اليومين الأخيرين (قبل الانتخابات) عن استغلال أدنى فرصة، وتحجّجوا بمرض وفيروس من أجل ثني الناس عن المشاركة في الانتخابات .

وحاول “خامنئي ” أن يُظهر الإنتخابات بشكل لائق ، قائلاً المشاركة جاءت في مستوى أكثر من مقبول رغم المحاولات الإعلامية الخبيثة .

والمثير للدهشة هو عدم ظهور أي أرقام رسمية توضح عدد الناخبين ، ولم يتم الإعلان عن النتائج الكاملة للإنتخابات التي تمت قبل يومين

وكانت وكالة “فارس” الإيرانية قد كشفت أن نسبة المشاركة بالانتخابات البرلمانية في البلاد بلغت 42%، فيما تعتبر النسبة الأدنى في تاريخ الانتخابات بإيران بعد “الثورة الخمينية ” .