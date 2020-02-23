فتاة في دعوى طلاق: وضع السكين على رقبتي وهددني بالذبح لسبب غريب

القاهرة(صدى):

في قضية مثيرة للدهشة ، رفعت فتاة مصرية دعوى طلاق للضرر بعدما اعتاد زوجها تعنيفها ، وقام بتهديدها بالذبح حتى تتنازل عن حقوقها الشرعية حين طلبت الطلاق .

وفي التفاصيل ، فقد أكدت الفتاة الثلاثينية أنها عاشت الأمًرين مع زوج استغلها كخادمة لعائلته بعدما حبسها في المنزل وحرمها من عملها ثم بخل على الإنفاق عليها وعلى أبنائه .

وأضافت قائلة : ربنا ينتقم منه زى ما دمر حياتى، لاحقنى بالاتهامات الأخلاقية، واتهمنى فى شرفي .

وتابعت : وضع السكينة على رقبتي وهددني بالذبح بلا ذنب حتى يجبرني على التوقيع على تنازل عن حقوقي الشرعية من نفقة ومؤخر وقائمة منقولات حتى ملابسي حرمني منها ، وتركني معلقة منذأكثر من عامين .

كما كشفت أن لديها أحكام بالحبس ضده لأنه بلطجي ، لتنتظر حكم القضاء في تطليقها والحصول على ما بقي من مستحقاتها.