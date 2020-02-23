بالفيديو.. الشيخ عبدالله الجهني يعود ليؤم مصلين الحرم المكي بعد غياب

الرياض(صدى):

شهدت صلاة فجر اليوم الأحد في الحرم المكي الشريف، عودة الشيخ عبدالله الجهني، ‏بعد غياب قرابة الخمسة أشهر، ليؤم المصلين.

وكشف مقطع فيديو، نشره حساب شؤون الأئمة والمؤذنين، عبر موقع التدوين الصغير تويتر، عن الشيخ الجهني وهو يؤم المصلين؛ فيما كان قد انقطع عن إمامته المصلين في الحرم المكي بسبب وعكة صحية ألمت به أجرى بسببها عملية جراحية غيبته قرابة الخمسة أشهر.

وعاد الشيخ عبدالله الجهني، مجدداً ليصدح في الحرم المكي بصوته العذب الذي تخشع له القلوب؛ فيما قال حساب محب الشيخ الدكتور عبدالله الجهني عبر هاشتاج ‏⁧‫” عبدالله الجهني‬⁩ “: ” اللهم لك الحمد والشكر على عودة بلبل الحرم فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الجهني حفظه الله من كل سوء ومكروه والله قارئ العصر صوته لن يتكرر ” .