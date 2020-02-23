بالفيديو.. وصلة رقص لـ«هند القحطاني» بعد تقديم طريقة عمل «مقلوبة الروبيان»!

أميرة خالد(صدى):

أثارت الناشطة هند القحطاني الجدل بفيديو جديد قدمت فيه طريقة عمل مقلوبة الروبيان ثم ختمته بوصلة رقص مثيرة في مطبخ منزلها .

وظهرت “القحطاني ” وهي تشرح الطريقة وقدمت الوجبة ثم قامت بالرقص على أنغام أغنية نوال الكويتية “مكانك مبين ” فجأة دون مقدمات .

وحظى الفيديو بتداول واسع بين المتابعين ، فيما اعتبر البعض أن “القحطاني ” تتعمد الإثارة وإبراز جمالها بمناسبة وبدون مناسبة .