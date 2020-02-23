بالفيديو.. وصلة رقص لـ«هند القحطاني» بعد تقديم طريقة عمل «مقلوبة الروبيان»!
أثارت الناشطة هند القحطاني الجدل بفيديو جديد قدمت فيه طريقة عمل مقلوبة الروبيان ثم ختمته بوصلة رقص مثيرة في مطبخ منزلها .
وظهرت “القحطاني ” وهي تشرح الطريقة وقدمت الوجبة ثم قامت بالرقص على أنغام أغنية نوال الكويتية “مكانك مبين ” فجأة دون مقدمات .
وحظى الفيديو بتداول واسع بين المتابعين ، فيما اعتبر البعض أن “القحطاني ” تتعمد الإثارة وإبراز جمالها بمناسبة وبدون مناسبة .
صهيب[ عدد التعليقات: 316 ] نشر منذ 10 دقائق
تتعمد الإثارة وإبراز جمالها بمناسبة وبدون مناسبة .
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