بالفيديو.. لحظة دهس عروس قبل زفافها بأسابيع

القاهرة(صدى):

تعرضت فتاة مصرية للدهس من قبل سائق أحد المركبات السرعة، قبل زفافها بأسابيع في وسط العاصمة المصرية القاهرة.

وكشف مقطع فيديو، عن الفتاة التي كانت تسير بصحبة خطيبها عقب عودتهما من شراء مستلزمات الزفاف، وأثناء عبور الشارع فوجئت بقائد سيارة مسرعة يصطدم بها لترتفع ما يقرب من 3 أمتار، وتسقط أمام سيارة أخرى.

وأصيبت الفتاة، بكسور متفرقة في الجسد ودخولها في غيبوبة، فيما مازالت أجهزة الأمن في مصر تكثف جهودها لضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق.