بالفيديو.. لحظة دهس عروس قبل زفافها بأسابيع
تعرضت فتاة مصرية للدهس من قبل سائق أحد المركبات السرعة، قبل زفافها بأسابيع في وسط العاصمة المصرية القاهرة.
وكشف مقطع فيديو، عن الفتاة التي كانت تسير بصحبة خطيبها عقب عودتهما من شراء مستلزمات الزفاف، وأثناء عبور الشارع فوجئت بقائد سيارة مسرعة يصطدم بها لترتفع ما يقرب من 3 أمتار، وتسقط أمام سيارة أخرى.
وأصيبت الفتاة، بكسور متفرقة في الجسد ودخولها في غيبوبة، فيما مازالت أجهزة الأمن في مصر تكثف جهودها لضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94348 ] نشر منذ 23 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. قدر الله وماشاء فعل .. الله يرحمها ان كانت مسلمه موحده واحسن عزاء من فقدها .. آمين ..
القحطانى[ عدد التعليقات: 714 ] نشر منذ 15 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. قدر الله وماشاء فعل .
رايح جاي[ عدد التعليقات: 1618 ] نشر منذ 4 دقائق
مخالف للنشر