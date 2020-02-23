محمد رمضان يعلن عن فيديو للطيار: «لو نشرته هيتسجن»

القاهرة(صدى):

أعلن الفنان المصري محمد رمضان، عن امتلاكه فيديو للطيار الموقوف عن العمل بسببه أشرف أبو اليسر، يمكن أن يؤدي إلى سجنه.

وأضاف خلال استضافته في برنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن الفيديو «لو نزل الكابتن هيتسجن بتهمة جنائية، وأنا لو مؤذي كنت نشرته، ولكني شايل الفيديو ده للمحكمة، ولكن أسلوب أدفع ده مينفعش، واللي هيؤمر بيه القضاء أنا تحت أمره، وأنا بثق في القضاء».

وأوضح رمضان أنه على استعداد للتكفل براتب الطيار حتى تفصل المحكمة في القضية التي رفعها ضد رمضان، لتخفيف الضرر الذي وقع عليه.

وعن أزمة المهرجانات، رفض رمضان، قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء في الحفلات، مطالبا بإنشاء شعبة خاصة بهم.