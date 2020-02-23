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بالفيديو.. رحلة برية للأمير الوليد بن طلال في صحراء الرياض

بالفيديو.. رحلة برية للأمير الوليد بن طلال في صحراء الرياض
الرياض(صدى):

وثق مقطع فيديو تفاصيل رحلة برية للأمير الوليد بن طلال في صحراء الرياض .

وأظهر المقطع الذي نشره الأمير الوليد بن طلال ، عن أكثر من شاشة ، وإصطحابه للصقور ، والتدفئة بالنيران .

كما حرص على متابعة إدارة شركة المملكة القابضة حيث ظهر شعارها وبعض أوراق العمل معه ، فضلا عن وجود أدواته الخاصة كالقفاز والعصا وغيرهما.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 94348 ] نشر منذ 31 دقيقة

البرد قارس وشبة النار حلوه ..

.. المشكله وين الحطب وقطع الاشجار ممنوع ..

[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 19 دقيقة

الله يوفقه و يسعده ويهنيه ويسعد جميع المسلمين

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