بالفيديو.. رحلة برية للأمير الوليد بن طلال في صحراء الرياض
وثق مقطع فيديو تفاصيل رحلة برية للأمير الوليد بن طلال في صحراء الرياض .
وأظهر المقطع الذي نشره الأمير الوليد بن طلال ، عن أكثر من شاشة ، وإصطحابه للصقور ، والتدفئة بالنيران .
كما حرص على متابعة إدارة شركة المملكة القابضة حيث ظهر شعارها وبعض أوراق العمل معه ، فضلا عن وجود أدواته الخاصة كالقفاز والعصا وغيرهما.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94348 ] نشر منذ 31 دقيقة
البرد قارس وشبة النار حلوه ..
.. المشكله وين الحطب وقطع الاشجار ممنوع ..
حلمي الجنة يارب[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يوفقه و يسعده ويهنيه ويسعد جميع المسلمين