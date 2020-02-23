38 كجم قذائف قطرية لدعم المليشيات الإرهابية في حلب

ماجد القزيز(صدى):

كشفت قناة المعارضة القطرية ” مباشر قطر ” العلاقة الوثيقة بين قطر والتنظيمات الإرهابية في سوريا ، بعد العثور على أسلحة وصواريخ قطرية ، وقذائف يصل وزنها إلى ثمانية وثلاثين كيلوجراما ، وورشة لتصنيع القذائف الصاروخية بدعم قطري في حلب .

وأكد التقرير أن القوات المسلحة السورية عثرت على تلك الأسلحة القطرية بجانب مستشفى ميداني بمدرسة خاصة بتجهيزات قطرية وعدد من الأسرة والأدوية القطرية لعلاج المصابين من الإرهابيين .

ويؤكد تقرير جيش النظام السوري العلاقة الوثيقة بين الأطماع التركية والدور القطري الخبيث في المنطقة على حساب امن الدول العربية واستقرارها .