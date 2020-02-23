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38 كجم قذائف قطرية لدعم المليشيات الإرهابية في حلب

38 كجم قذائف قطرية لدعم المليشيات الإرهابية في حلب
ماجد القزيز(صدى):

كشفت قناة المعارضة القطرية ” مباشر قطر ” العلاقة الوثيقة بين قطر والتنظيمات الإرهابية في سوريا ، بعد العثور على أسلحة وصواريخ قطرية ، وقذائف يصل وزنها إلى ثمانية وثلاثين كيلوجراما ، وورشة لتصنيع القذائف الصاروخية بدعم قطري في حلب .

وأكد التقرير أن القوات المسلحة السورية عثرت على تلك الأسلحة القطرية بجانب مستشفى ميداني بمدرسة خاصة بتجهيزات قطرية وعدد من الأسرة والأدوية القطرية لعلاج المصابين من الإرهابيين .

ويؤكد تقرير جيش النظام السوري العلاقة الوثيقة بين الأطماع التركية والدور القطري الخبيث في المنطقة على حساب امن الدول العربية واستقرارها .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 94348 ] نشر منذ 27 دقيقة

حسبنا الله ونعم الوكيل ..

.. يؤججون نار الفتنه في كل بلد عربي ، سوريا اليمن ليبيا ، وفي كل بلد يحشرون انفسهم لتمزيق اهله ..

[ عدد التعليقات: 8089 ] نشر منذ 9 دقائق

لا حول ولا قوة إلا بالله ***
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خلاص قطر باعت نفسها لتركيا وإيران وقريباً لأسرائيل ***!!!!!!!!!
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كل هذا بسبب شرب حليب الفاسد اللي فيه تاريخ أنتهاء لأنه منتهي أصلاً ** ههههههههههههههههههه

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