بدء برامج الخريجين المنتهية بالتوظيف في شركة ديل

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ديل تكنولوجيز (Dell Technologies Inc)، عن بدء التقديم في برامج الخريجين المنتهية بالتوظيف (للرجال والنساء) بقسم المبيعات التجارية وحلول المؤسسات في مدينة (الرياض) للخريجين الجامعيين (بكالوريوس أو ماجستير).

وأوضحت الشركة، أن التخصصات المطلوبة هي: المبيعات، التسويق، المحاسبة، إدارة الأعمال، علوم الحاسب، تقنية المعلومات، الهندسة الصناعية، هندسة النظم، هندسة البرمجيات، هندسة الشبكات؛ وذلك للحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات أعلاه أو ما يعادلها.

وأكدت الشركة، على أن يكون المتقدم حديث التخرج (لم يمضي على تخرج أكثر من 3 سنوات)، إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، معرفة واهتمام في مجال المبيعات أو تقنية المعلومات؛ بينما مزايا البرامج: رواتب تنافسية، مكافآت سنوية، مزايا ومنافع للموظفين على مستوى عالمي، فرص نمو وتطوير لا مثيل لها، بيئة عمل جذابة ومجزية؛ فيما للتقديم من خلال الرابط التالي من هنـــــــا .