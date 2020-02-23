وفاة ابنة لاعب كرة قدم في الملعب أثناء حضور مباراة لوالدها

وكالات(صدى):

في واقعة مأسوية مؤثرة ، توفيت نجلة ” ستريلي مامبا ” نجم نادي باديربورن الألماني ، أثناء مشاركته في مباراة أمام بايرن ميونخ ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم .

وفي التفاصيل ، فقد أصيبت الطفلة الرضيعة ” 14 ” شهر بإعياء شديد ، وتم نقلها عبر سيارة إسعاف إلى المستشفى لكن الجهود لم تفلح في إنقاذها .

وتأثر الجمهور واللاعبين بالحادث المؤلم ، معربين عن تعاطفهم مع عائلتها واللاعب ، كما أصدر بايرن ميونخ بيان رسمي يعرب فيه عن حزنه للحادث .