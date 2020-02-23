  • الأحد 23

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. وفاة ابنة لاعب كرة قدم في الملعب أثناء حضور مباراة لوالدها

وفاة ابنة لاعب كرة قدم في الملعب أثناء حضور مباراة لوالدها

وفاة ابنة لاعب كرة قدم في الملعب أثناء حضور مباراة لوالدها
وكالات(صدى):

في واقعة مأسوية مؤثرة ، توفيت نجلة ” ستريلي مامبا ” نجم نادي باديربورن الألماني ، أثناء مشاركته في مباراة أمام بايرن ميونخ ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم .

وفي التفاصيل ، فقد أصيبت الطفلة الرضيعة ” 14 ” شهر بإعياء شديد ، وتم نقلها عبر سيارة إسعاف إلى المستشفى لكن الجهود لم تفلح في إنقاذها .

وتأثر الجمهور واللاعبين بالحادث المؤلم ، معربين عن تعاطفهم مع عائلتها واللاعب ، كما أصدر بايرن ميونخ بيان رسمي يعرب فيه عن حزنه للحادث .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *