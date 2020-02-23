شخص يخسر 55 مليون دولار بعدما نسي الرقم السري

واشنطن(صدى):

كشفت تقارير، عن قصة غريبة من نوعها لأيرلندي مسجون بسبب تجارة المخدرات؛ حيث فقد ثروته البالغة حوالي 55 مليون دولار من عملات البيتكوين الافتراضية، بعدما نسي الرقم السري.

وعمل تاجر المخدرات كليفتون كولينز 49 عامًا، على تحويل جميع أمواله إلى عملات افتراضية مشفرة وحفظ كلمة المرور وتفاصيل الحساب على ورقة مطبوعة، أخفاها في عصا سنارة صيد الأسماك في منزله المستأجر، ليتم القبض عليه بعدها بتهمة حيازة القنب في سيارته وحُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات.

ولسوء حظه، قام مالك المنزل الجديد بتنظيف المنزل، وأرسل عصا السنارة إلى مكب النفايات؛ لتبحث الشرطة الأيرلندية عن الأرقام، وزار الضباط مكب النفايات حيث قال العمال إنهم تذكروا رؤية معدات الصيد المهملة، ولكنهم لم يجدوها، ورجحوا أنها قد تكون قد أُرسلت إلى ألمانيا أو الصين لتتم إعادة تدويرها.