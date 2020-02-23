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بالفيديو.. أعداد هائلة من الجراد الميت بفعل «بردية» حفر الباطن

بالفيديو.. أعداد هائلة من الجراد الميت بفعل «بردية» حفر الباطن
حفر الباطن(صدى):

ظهرت أعداد هائلة من الجراد الميت في محافظة حفر الباطن، على مسافة 2 كيلومتر تقريباً بعد أن قضت عليها البردية وتدني درجات الحرارة.

ونشر مواطن من حفر الباطن، فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله انتشار الجراد الميت، والذي شهدت المحافظة أعداده الكبيرة خلال الأيام الماضية وسط مطالبات من وزارة البيئة بالتدخل ومكافحتها؛ حفاظاً على المزروعات.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 94341 ] نشر منذ 22 دقيقة

سبحان الله ..

.. كافحه الله وفككم من شره ..

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