بالفيديو.. صاحبة المستشفى الكوري تهاجم المشهورة المغربية التي أصيبت بالشلل: «كاذبة»

سيول(صدى):

هاجمت فتاة كورية تدعى نرجس تقول أنها صاحبة شركة العرب، اليوتيوبر المغربية سارة جو، والتي أصيبت بشلل نصفي بوجهها عقب خضوعها لعلاج بالإبر الصينية داخل المستشفى المذكور.

وكشفت الفتاة الكورية، عن مقطع فيديو ردت من خلاله على المشهورة المغربية؛ حيث قالت: ” السلام عليكم.. أنا نرجس صاحبة شركة العرب التي تعاقدت مع سارة جو، أريد أن أتحدث عن قضية سارة جو والتي انتشرت مؤخرا في العالم العربي ” .

وتابعت: ” في البداية نحن ضحايا ولسنا جناة أو معتدين لقد كان مؤلما جدا بالنسبة لي أن أتحمل وأسمع كل هذه الأكاذيب التي نشرتها سارة جو عبر قناتها علي اليوتيوب، والتي لديها أكثر من مليون متابع لذلك قررت أن أكشف الحقيقة بعد التعرض للضغط النفسي الكبير، فقررت نشر الفيديو لإنقاذ ضحايا آخرين من أكاذيبها ” .

واستطردت: ” طلبنا منها تقديم أي دليل يثبت أنها مريضة بسبب العلاج الذي خضعت له في مشفانا، لكنها رفضت تقديم أي أدلة باستثناء كلامها وبكائها المستمر، ولو قدمت لنا أي دليل لقمنا بتحمل المسؤولية، من الآن سأبين لكم الحقيقة مع أدلة واضحة ” .

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