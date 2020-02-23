وظائف شاغرة للرجال والنساء في باب رزق جميل بـ 5 مدن
كشفت شركة باب رزق جميل عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء في (الرياض ، جدة ، الدمام ، الجبيل ، الخبر) .
وأوضحت إدارة الشركة المسميات الوظيفية المطلوبة وهي كالتالي :
1-مديرة برنامج ريادة أعمال
2-مسؤول مبيعات
3-مسؤولة مبيعات
4-بائع معرض
5-بائعات معرض
6-مدير معرض
7-مديرة معرض
8-أخصائية تدريب
9-أخصائي موارد بشرية
10-مسئول صناديق استثمار
11-مساعد مدير معرض
12-تداول أسهم
13-مسئول تمويل شركات
14-أخصائية مبيعات
ويمكن التقديم عبر الرابط التالي من هنـــــــــــا .
اترك تعليقاً