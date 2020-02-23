وظائف شاغرة للرجال والنساء في باب رزق جميل بـ 5 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة باب رزق جميل عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء في (الرياض ، جدة ، الدمام ، الجبيل ، الخبر) .

وأوضحت إدارة الشركة المسميات الوظيفية المطلوبة وهي كالتالي :

1-مديرة برنامج ريادة أعمال

2-مسؤول مبيعات

3-مسؤولة مبيعات

4-بائع معرض

5-بائعات معرض

6-مدير معرض

7-مديرة معرض

8-أخصائية تدريب

9-أخصائي موارد بشرية

10-مسئول صناديق استثمار

11-مساعد مدير معرض

12-تداول أسهم

13-مسئول تمويل شركات

14-أخصائية مبيعات

ويمكن التقديم عبر الرابط التالي من هنـــــــــــا .