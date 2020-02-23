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الحالات التي تسمح للمتزوجة التسجيل كمستفيد رئيسي في حساب المواطن

الحالات التي تسمح للمتزوجة التسجيل كمستفيد رئيسي في حساب المواطن
الرياض(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن اليوم الأحد الحالات التي تسمح للمتزوجة تسجيلها كمستفيد رئيسي بدلاً عن الزوج ، وهي كالتالي :

1- المهجورة .

2- المتزوجة من غر سعودي .

3- عائلة السجين.

4- عائلة فاقد الأهلية .

5- إذا كان زوجها غائب .

ويجب إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة ، اما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم اضافتها كتابع مع رب الاسرة .
جاء ذلك رداً على سؤال أحد المواطنين والذي قال فيه “هل المتزوجه تقدر تاخذ حساب المواطن على صرافتها الخاصه علما بان الزوج لن يستلم حساب المواطن؟” .. ليتم الرد عليه .


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