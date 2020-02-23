د. زياد الدريس في لقاءٍ عن: (الأسرة المهددة عالميًا!) بمنتدى العُمري الثقافي

سعيد العجل(صدى):

يحلُّ الدكتور/ زياد بن عبدالله الدريس، (مندوب المملكة العربية السعودية في اليونيسكو سابقًا) ضيفًا على منتدى العُمري الثقافي في لقاءٍ بعنوان: (الأسرة المهددة عالميًا)، وذلك مساء السبت القادم، الخامس من رجب 1441هـ، الموافق .التاسع والعشرون من شهر فبراير 2020م، بعد صلاة العشاء مباشرةً، بمقر منتدى العُمري الثقافي بحي الفلاح في الرياض.

وقد وجَّه الأستـاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيـم العُمري، (راعي المنتدى)، الدعوات لحضور الندوة التي تأتي في إطار البرامج الثقافية والندوات واللقاءات العلمية، التي دأب المنتدى على تنظيمها، بمشاركة مجموعة من المختصِّين والأكاديميين والمثقفين في عددٍ من الموضوعات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية،

وسيتم بث المحاضرة عبر النقل المباشر، من خلال الانترنت:

– نقل مرئي عبر الأجهزة الذكية من هنــــــــا .

– نقل مرئي عبر اليوتيوب عبر من هنـــــــــا .

– نقل مباشر عبر الفيس بوك من هنـــــــــا .

– نقل مباشر عبر تويتر موقع المنتدى من هنـــــــــا .

جدير بالذكر أن الدكتور

زياد الدريس من مواليد الرياض،

وحاصل على درجة الدكتوراه في سوسيولوجيا الثقافة،

وعمل مندوباً دائماً للمملكة العربية السعودية لدى منظمة اليونسكو 2006 – 2016 م،

ونائباً لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو (بالإنتخاب) 2011 – 2013 م،ورئيسا للخطة الدولية لتنمية الثقافة العربية / اليونسكو، 2013 – 2016 م،

كما كان رئيساً لتحرير مجلة المعرفة 1997-2006م.

وصدرت له عشرة كتب..هي:

مذكرات بيروقراطي بالنيابة،

وحكايات رجال،ومكانة السلطات الأبوية في عصر العولمة

(أطروحة الدكتوراه)،ولا إكراه في .. الوطنية، وحروب الهويات الصغرى،ومن هو عدونا في إيران؟،ومعركة اليونسكو،وحكاية اليوم العالمي للغة العربية،

والنضال الدبلوماسي،ومتى يستيقظ الناجحون؟(بالاشتراك).

كما تم تكريمه بميدالية ( فلسطين ) :في العام 2013 م منحه رئيس فلسطين ميدالية فلسطين التقديرية، تثميناً لجهوده التي قدمها لدعم التصويت لفلسطين في سبيل حصولها على العضوية الكاملة في منظمة اليونسكو،ودرع (الإستحقاق اللبناني) :حيث

منحته الجمهورية اللبنانية في العام 2012م درع الإستحقاق تقديراً لتأسيسه احتفالية (اليوم العالمي للغة العربية)،وميدالية اليونسكو الفاخرة:عند نهاية عمله في اليونسكو مطلع عام ٢٠١٧ قررت المنظمة منحه ميدالية رؤساء الدول تقديراً لجهوده الاستثنائية في تحقيق أهداف المنظمة خلال سنوات عمله العشر.