«العمل» تكشف شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي

الرياض(صدى):

أكدت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية اليوم الأحد إعفاء المنشآت الصغيرة التي تضم 9عمال أو أقل من دفع المقابل المالي عن 4 وافدين .

وأبانت أن الإعفاء يتطلب تفرغ صاحب المنشأة للعمل فيها ، على أن يكون الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار 25/8/1435 هـ ، أو تاريخ انشاء المنشأة والذي تم قبل تاريخ 25/8/1440 هـ .

جاء ذلك رداً على استفسار أحد المواطنين الذي تساءل حول فرض المقابل المالي على منشأة صغيرة تضم عاملين فقط .