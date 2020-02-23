«العمل» تكشف شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي
أكدت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية اليوم الأحد إعفاء المنشآت الصغيرة التي تضم 9عمال أو أقل من دفع المقابل المالي عن 4 وافدين .
وأبانت أن الإعفاء يتطلب تفرغ صاحب المنشأة للعمل فيها ، على أن يكون الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار 25/8/1435 هـ ، أو تاريخ انشاء المنشأة والذي تم قبل تاريخ 25/8/1440 هـ .
جاء ذلك رداً على استفسار أحد المواطنين الذي تساءل حول فرض المقابل المالي على منشأة صغيرة تضم عاملين فقط .
الشاعر[ عدد التعليقات: 733 ] نشر منذ 7 دقائق
قطعتوارزاق الناس الله يقطع رزق كل ظالم
دمرتو المواطن المسكين بقرارات ظالمة
حسبي الله عليكم حساب شديد
مبزرة صار بيدهم سلطة لاحسيب ولارقيب
الله يبلاك ان شاءالله بما تستحق