شاب يقطع ساقه تحت تأثير مخدر «الزومبي»

موسكو(صدى):

في واقعة مروعة، أقدم شاب روسي يبلغ من العمر 29 عاما، على قطع ساقه، وهو تحت تأثير المخدرات.

وكان الشاب قد تناول مخدر «الزومبي» الشهير، ومجموعة أخرى من أدوية مسكنات الآلام، وعُثر عليه مغطى بالدماء في إحدى الشوارع الروسية.

وحاول المسعفون إبقاء الشاب على قيد الحياة، ولكنهم لم يستطيعوا إنقاذ ساقه التي قام ببترها بنفسه أثناء وجوده تحت تأثير المخدر المروع.

ترجع تسمية مخدر الزومبي بهذا الاسم، إلى وسائل الإعلام الأمريكية، بعد حادث ولاية ميامي، في 26 مايو 2012، عندما هجم شاب تحت تأثير المخدر الذي يحتوي على مادة Alpha PVP على رجل واستمر في عض ونهش وجهه.