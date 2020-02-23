إنقاذ مسن بعد احتجازه داخل شقة مشتعلة بحي الجامعة

سعيد العجل(صدى):

نجحت فرق الدفاع المدني بجدة، في السيطرة على حريق بشقة بحي الجامعة وتم إخلاء السكان.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات ٩١١ تلقت بلاغاً الساعة :23:05 يفيد عن وجود حريق في بمنزل بحي الجامعة.

‏وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة، وبوصول الفرق للموقع اتضح بان الحالة عبارة عن حريق في شقه بالدور الأول لعمارة مكونة من ثلاثة ادوار.

ونتج عن الحادث احتجاز شخص خلف موقع الاشتعال بالشقة المحترقه خلف باب مؤصد في العقد السادس من العمر ويعاني من مرض السكري ويعاني من ضعف الحركة وتم نقله عن طريق الهلال الاحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأهاب القرني بالجميع لضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل، وهي كاشف الدخان، لينذر بوجود حريق وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.