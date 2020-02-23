«الصحة» تحذر من الزواج غير الآمن وتؤكد أهمية فحص العروسين

حمود العنزي(صدى):

أكدت وزارة الصحة، على أهمية فحص ما قبل الزواج، لتقليل انتشار أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية.

وشددت على ضرورة إجراء فحص للعروسين قبل الزواج بما لا يقل عن 3 أشهر، لاكتشاف الأمراض مبكرا والحد من مضاعفاتها.

وأشارت إلى أن الزواج غير الآمن يتمثل في حمل الزوجين لمرض، ما يؤثر سلبًا على صحة الأبناء الذين يكونون عرضة للإصابة بأمراض الدم الوراثية.