«الصحة» تحذر من الزواج غير الآمن وتؤكد أهمية فحص العروسين
أكدت وزارة الصحة، على أهمية فحص ما قبل الزواج، لتقليل انتشار أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية.
وشددت على ضرورة إجراء فحص للعروسين قبل الزواج بما لا يقل عن 3 أشهر، لاكتشاف الأمراض مبكرا والحد من مضاعفاتها.
وأشارت إلى أن الزواج غير الآمن يتمثل في حمل الزوجين لمرض، ما يؤثر سلبًا على صحة الأبناء الذين يكونون عرضة للإصابة بأمراض الدم الوراثية.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 34141 ] نشر منذ 13 دقيقة
الفحص قبل الزواج ضروري والابتعاد عن زواج الاقارب افضل وبالذات الاقارب اوي اوي للابتعاد عن الجينات المتواجده عندهم