مخاوف بالأراضي الفلسطينية من كورونا بعد زيارة مصابين للضفة الغربية

وكالات(صدى):

أعربت الأراضي الفلسطينية عن قلقها من احتمال تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد زيارة كوريين جنوبيين مصابين بالفيروس لبعض المواقع الشهيرة بها.

وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية تعليمات للمواطنين في الأراضي الفلسطينية، بأن يبلغ أي شخص كان على اتصال وثيق بهذه المجموعة الوزارة.

وكانت امرأة إسرائيلية على السفينة السياحية دايموند برنسيس، التي أصيب عدد كبير من ركابها بالفيروس، تأكدت إصابتها بعد عودتها إلى إسرائيل الجمعة، لكنها في حالة جيدة، ولم تظهر عليها أي أعراض.