عبدالعزيز الغيامة: علينا أن نتقبل ما يحصل في الـVAR

طلال الغامدي(صدى):

استنكر الناقد الرياضي عبدالعزيز الغيامة، من الغضب المصاحب لكل مباراة من مباريات الدوري، والتشكيك في تقنية الفيديو VAR.

وقال الغيامة: ما راح اصطف مع أي نادي يزعل بعد أي مباراة، علينا أن نتقبل نتيجة الفار ونوعي الجماهير، وما يحدث عندنا جزء من الذي يحدث في الدوري الإنجليزي.

وأضاف: الحكام من أفضل الحكام في بلدانهم، شككنا في حكام واتهمناهم بالرشوة وهذا غير منطقي.

وكان الهلال قد حقق فوزا مثيرا على ضيفه الاتحاد، بهدف دون رد جاء في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء نفذها البرازيلي إدواردو وصدها غروهي حارس الاتحاد لكنها عادت للمتخصص ليسجلها في المحاولة الثانية.

وألغى حكام تقنية الفيديو هدفاً للاتحاد سجله محترفه البرازيلي رومارينيو بداعي التسلل في الدقيقة 79، وبعدها مباشرة استبدله المدرب كاريلي بزميله التونسي أنيس البدري.

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