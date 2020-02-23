ابن مساعد تعقيبًا على خبر للجزيرة عن استشهاد فلسطيني: اختموه بـ ليه يا السعودية

حمود العنزي(صدى):

سخر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، من تباكي الجزيرة القطرية على استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي تم الكشف فيه عن زيارة سرية لرئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، إلى الدوحة.

وعلق ابن مساعد على خبر استشهاد المواطن الفلسطيني الذي نشرته الجزيرة، قائلا: رحمه الله وتقبله في الشهداء، ولكن الخبر يبدو ناقصًا.

وسخر الأمير من ظهور الجزيرة القطرية بوجهين، قائلا: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال التي أرسل رئيس وزراءها رئيس الموساد للدوحة لطلب مواصلة الدعم لحماس!.

وتابع ساخرا من قناة الحمدين: واختموا الخبر بـ: ليه يا السعودية ليه مصحوبًا بتنهيدة وصوت يخنقه البكاء.

ورد ابن مساعد على أحد المغردين الذين حاولوا اتهامه بأنه يسخر من استشهاد الفلسطيني، مؤكدًا أن سخريته من القناة الناقلة للخبر، قائلا: قلت في أول التغريدة رحمه الله وتقبله في الشهداء، وفصلته عما بعده بنقطتين.

وأضاف: أسخر من جزيرة الدجل والكيل بمكيالين..أسخر من مدعيّي المقاومة التي يطلب عدوها نظريًا دعمها..! كما سبق وسخرت من فيلق القدس الذي دخل في كل منطقة صراع إلّا القدس.

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