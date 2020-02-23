الماجد يوضح حكم بيع جزء من أرض مرهونة للبنك (فيديو)
أوضح الشيخ سليمان الماجد قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق، حكم بيع جزء من أرض مرهونة للبنك.
وقال الماجد خلال حواره في برنامج “يستفتونك” عبر قناة الرسالة:” يجوز بيع جزء من أرض مرهونة للبنك بشرط إذن المرتهن فلا بأس من ذلك”، لافتا:” المرتهن والبنك يكون بينهما تقسيط بالمرابحات الشهرية”.
وتابع الماجد:” في حالة رهن أرض للبنك فإن التصرف فيه لا يعد باطلا من أجل ثبوت حق المرتهن في هذا الدين”.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94327 ] نشر منذ 25 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
.. هكذا تكون الأسئله المنطقيه ، مثل هاالسؤال ..