تتويج الثنائي سعود وفهد الشيباني بلقب بطولة شتاء الرياض للبلوت

بدر الحارثي(صدى):

المملكة العربية السعودية، الرياض،22 فبراير 2020: بعد سبعة أيام من المنافسات الحامية بين 18 ألف متسابق ومتسابقة ضمن بطولة شتاء الرياض للبلوت فاز سعود الشيباني وفهد الشيباني بلقب البطولة، فيما حصل على المركز الثاني عبد الرحمن المطرفي ويزيد اليوبي، بينما حصل مناور العتيبي وعبدالله العتيبي على المركز الثالث، وحل في المركز الرابع زياد المالكي وعبد الرحمن الحربي، وذلك في النسخة الثالثة التي تعد الأكبر في تاريخ البطولة والتي وجه معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ بتنفيذها.

هذا وتوج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط الفرق الفائزة بالجوائز التي تقدر قيمتها بأكثر من مليوني ريال، في الجولة الختامية التي أقيمت اليوم (السبت) في واجهة الرياض.

وتنافس في اليوم الأخير للبطولة، 4 فرق تأهلت ضمن المرحلة النهائية للتصفيات التي استمرت يومين، فيما استمرت منافسات الدور التمهيدي ثلاثة أيام، تأهل منها للدور النهائي 16 متسابقًا (8 فرق).

وحصل الفريق صاحب المركز الأول على جائزة قدرها 750 ألف ريال وسيارة Bmw، والمركز الثاني 500 ألف، والثالث 250 ألف، فيما نالت الفرق الفائزة بالمركز الرابع وحتى الثامن 100 ألف ريال.