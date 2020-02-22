جمال عارف : النقاط سلبت من الاتحاد بالتحكيم والـVAR

السبت 22
فبراير
للأسف بات واضح أن جمال عارف لايفقه شيء ..
ترك الحديث عن حالات الطرد المستحقة أثنان من لاعبي الاتحاد كان المفروض كروت صفراء مرتين متتاليتين وتغاضى عنها الحكم ..
هدف الاتحاد تسلل واضح وأعيد عدة مرات . والفار تأكد منه وبلغ الحكم ..
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زائر[ عدد التعليقات: 747 ] نشر منذ 2 دقيقتين
للأسف بات واضح أن جمال عارف لايفقه شيء ..
ترك الحديث عن حالات الطرد المستحقة أثنان من لاعبي الاتحاد كان المفروض كروت صفراء مرتين متتاليتين وتغاضى عنها الحكم ..
هدف الاتحاد تسلل واضح وأعيد عدة مرات . والفار تأكد منه وبلغ الحكم ..