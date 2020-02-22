محمد البكيري للاتحاد: «خذلتكم الكرة وحظوظها ولم تخذلونا»

ماجد محمد(صدى):

وجه الإعلامي الرياضي محمد البكيري، الشكر إلى فريق الاتحاد بعد الأداء الذي ظهر به في مباراة الهلال.

وقال “البكيري” عبر “تويتر” : شكرا للمدرب واللاعبين. الذين قاتلوا حتى الأخير من اجل إسعاد عشاق الاتحاد، شكرا على كل قطرة عرق بذلتموها باسم الشعار..خذلتكم الكرة وحظوظها. ولم تخذلونا.

وتابع : قاتلوا هكذا حتى النهاية وكل أنصار العميد من خلفكم على قلب رجل واحد.

وانتهت مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال بفوز الأخير بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة ليعزز صدارته للدوري.