غوميز: «لم أشرب القهوة اليوم لذلك لم أسجل هدفا» (فيديو)
أعرب اللاعب الفرنسي غوميز نجم الهلال عن سعادته بفوز الأزرق على نظيره الاتحاد في الجولة الـ 19 من دوري المحترفين.
وقال اللاعب ممازحًا الجماهير: “لم أشرب القهوة اليوم ولذلك لم أسجل هدف”؛ حيث ظهر اللاعب بعد المباراة اليوم بالزي السعودي.
ومن جانبه قال اللاعب محمد الجحفلي نجم الهلال: ” المباراة كانت جداً صعبه، ولاعبي الاتحاد دافعوا بشكل ممتاز وهذا سبب التأخير في تسجيل الهدف”.
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46644 ] نشر منذ 39 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه دخدخته القهوه
خرم يا خيبه حظك اول ما بديت تشرب القهوه ارتفع سعر الهيل عود لقهوتك الوله احسن بكره بيتهي عقدة وترجع بلدك وتقعد تناطح الصفح
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94327 ] نشر منذ 31 دقيقة
ههههههههههههههههههه ..
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46644 ] نشر منذ 21 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه دخدخته القهوه
خرم يا خيبة حظك اول ما بديت تشرب القهوه ارتفع سعر الهيل عود لقهوتك الاوله احسن بكره بيتهي عقدك وترجع بلدك وتقعد تناطح الصفح