غوميز: «لم أشرب القهوة اليوم لذلك لم أسجل هدفا» (فيديو)

طلال الغامدي(صدى):

أعرب اللاعب الفرنسي غوميز نجم الهلال عن سعادته بفوز الأزرق على نظيره الاتحاد في الجولة الـ 19 من دوري المحترفين.

وقال اللاعب ممازحًا الجماهير: “لم أشرب القهوة اليوم ولذلك لم أسجل هدف”؛ حيث ظهر اللاعب بعد المباراة اليوم بالزي السعودي.

ومن جانبه قال اللاعب محمد الجحفلي نجم الهلال: ” المباراة كانت جداً صعبه، ولاعبي الاتحاد دافعوا بشكل ممتاز وهذا سبب التأخير في تسجيل الهدف”.