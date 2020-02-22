بالفيديو.. حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة
أوضح الشيخ سليمان الماجد حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة.
وقال الماجد خلال حواره في برنامج “يستفتونك” إن العقيقة عبادة مؤقتة، لافتا إلي أنه من المستحب أن يعق عن ولده.
وأوضح الماجد:” إذا صارت العقيقة بنية صاحبها لغوا لا قيمة لها، فمن يريد أن يعق عن ولده يعق”.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94327 ] نشر منذ 48 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
.. الصراحه كثير من الأسئله ، مثل هذا السؤال ، لا أرى إلا انها مماحكه ويحاول السائل ان يعجز الشيخ ..
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46644 ] نشر منذ 37 دقيقة
الله يجزاك خير الجزاء يا شيخ