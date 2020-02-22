بالفيديو.. حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة 

عادل الحربي(صدى):

أوضح الشيخ سليمان الماجد حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة.

وقال الماجد خلال حواره في برنامج “يستفتونك” إن العقيقة عبادة مؤقتة، لافتا إلي أنه من المستحب أن يعق عن ولده.

وأوضح الماجد:” إذا صارت العقيقة بنية صاحبها لغوا لا قيمة لها، فمن يريد أن يعق عن ولده يعق”.